القوات البحرية ید الشعب الضاربة في مواجهة الاعداء

واضاف الاميرال خانزادي على هامش الاستعراض العسكرى للقوات المسلحة في بندرعباس(جنوب) ان القوات البحرية في الجيش والحرس الثوري هي قوات مجهزة ومستحكمة وقوية في مواجهة الاستكبار العالمي مؤكدا انها يد الشعب الضاربة في مواجهة هراءات الاعداء.

واضاف قائد القوة البحرية للجيش: إن الأمن الذي تتمتع به المنطقة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان اليوم يرجع إلى استمرار وجود القوات البحرية للجيش والحرس الثوري في البحار والمناطق البحرية الخاضعة لسيطرة الجمهورية الإسلامية.

وقال ان استقرار الامن في المنطقة هو بيد القوات البحرية للجمهورية الاسلامية ودول المنطقة مؤكدا نحن غير قلقين من التحالفات في المنطقة فماهي الا مسرحيات كاذبة.

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