٢٢‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٤:١٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83486034
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قائد القوة البحرية للجيش:

القوات البحرية ید الشعب الضاربة في مواجهة الاعداء

القوات البحرية ید الشعب الضاربة في مواجهة الاعداء

بندرعباس طهران / 22 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الاميرال " حسين خانزادي " ان القوات البحرية في الجيش والحرس الثوري هي يد الشعب الضاربة في مواجهة الاعداء.

واضاف الاميرال خانزادي على هامش الاستعراض العسكرى للقوات المسلحة في بندرعباس(جنوب) ان القوات البحرية في الجيش والحرس الثوري هي قوات مجهزة ومستحكمة وقوية في مواجهة الاستكبار العالمي مؤكدا انها يد الشعب الضاربة في مواجهة هراءات الاعداء.

واضاف قائد القوة البحرية للجيش: إن الأمن الذي تتمتع به المنطقة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان اليوم يرجع إلى استمرار وجود القوات البحرية للجيش والحرس الثوري في البحار والمناطق البحرية الخاضعة لسيطرة الجمهورية الإسلامية.

وقال ان استقرار الامن في المنطقة هو بيد القوات البحرية للجمهورية الاسلامية ودول المنطقة مؤكدا نحن غير قلقين من التحالفات في المنطقة فماهي الا مسرحيات كاذبة.

انتهى**م م**    

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