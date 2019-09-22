مسؤول : انتاج المثانة الاصطناعية محليا دخل مرحلة التجريب الحيواني

وفي تصريح اليوم الاحد لمراسل "ارنا"، اوضح اقاميري ان تدشين هذا المشروع بدأ منذ 4 اعوام ونصف العالم في ايران، وقد بلغ اليوم حيّز التجريب الحيواني، ليتم بعد اجتياز هذه المرحلة اختياره على جسم الانسان.

واكد هذا الدكتور الاخصائي الايراني انه في حال نجاح عملية انتاج المثانة الاصطناعية ومراحل التجريب ذات الصلة، سيتم استخدام هذا الجهاز لمعالجة المرضى على الصعيد العالمي.

انتهى ** ح ع

