٢٢‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٥:٥٩ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 83486167
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مسؤولة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال :

فوجئت بتقدم النساء الإيرانيات في رفع الأثقال

فوجئت بتقدم النساء الإيرانيات في رفع الأثقال

طهران/22 ايلول/سبتمبر/ارنا-اعربت رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال السيدة "أورسولا غارزا باباندريا" عن دهشتها إزاء التقدم الذي حققنه النساء الايرانيات في رياضة رفع الأثقال.

وقال باباندريا في تصريح لها اليوم الأحد، ان حضور المراة الايرانية في رياضة رفع الأثقال بدعم من اللجنة الأولمبية الوطنية و رئيس الاتحاد الإيراني، لهو أمر يستحق الثناء.

وأعربت هذه المسؤولة لدى الاتحاد الدولي لرفع الاثقال عن تقديرها لحضور المنتخب الوطني الإيراني للسيدات في مباريات كأس العالم لرفع الاثقال بتايلاند التي بدات من الاسبوع الماضي.

علما ان السيدة "بوبك بسامي" هي اول رباعة ايرانية شاركت في بطولة العالم لرفع الاثقال بتايلاند، والتي خاضت المنافسة صباح الخميس الماضي في فئة الـ 55 كغم.

واستطاعت بسامي ان تسجل رقمين قياسيين وطنيين بعد ان تمكنت من رفع ما مجموعه 158 كغم في هذه المنافسات؛ وبذلك فقد حلت هذه الرباعة الايرانية في رفعة الخطف سادسة من بين 8 رباعات اخريات، فيما احرزت المركز الخامس في رفعة النتر؛ مسجلة رقمين قياسيين وطنيين في كل من المرحلتين.

انتهی**2054/ ح ع **

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