ظريف : ليكن الـ 22 من ايلول/ سبتمبر يوما للسلام وليس للحرب

وتابع : ان الـ 22 من ايلول / سبتمبر 1980 يوم مرير بالنسبة للايرانيين لانه يذكر بالعدوان الذي شنّه صدام وبدعم القوى العالمية على ايران".

واكد ظريف عبر تغريدته هذه : ان منطقتنا كانت في حالة اضطراب مستدامة منذ ذلك الحين؛ ونحن نرغب في ان تكون (ذكرى) الـ 22 ايلول يوما للسلام وليس للحرب".

وتطرق وزير الخارجية الايراني الى تصريحات رئيس الجمهورية خلال الاستعراض العسكري بطهران اليوم، مبينا في تغريدته : لقد دشن رئيس الجمهورية اليوم "ائتلاف : مبادرة السلام في هرمز"؛ مضيفا، "ان التفاصيل في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة".

يذكر ان الرئيس روحاني قال في مراسم الاستعراض العسكري للقوات المسلحة صباح اليوم الاحد : سنقدم من خلال الامم المتحدة هذا العالم الى العالم، شعار "ائتلاف الامل، مبادرة السلام في هرمز" والذي يرتكز على المحبة والامل.

وسيغادر رئيس الجمهورية غدا الاثنين البلاد متوجها الى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الرابع والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.

وفي السياق نفسه، كان ظريف قد وصل يوم الجمعة الماضي الى نيويورك.

انتهى ** ح ع