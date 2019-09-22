٢٢‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٨:٣٣ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 83486308
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سفير اندونيسيا في طهران :

توجيه الاتهام الى ايران دليل علی عدم النضج

توجيه الاتهام الى ايران دليل علی عدم النضج

طهران/22 ايلول/سبتمبر/ارنا-قال سفير اندونيسيا لدی ايران 'اكتافينو عليم الدين'، انه "يجب ان اثبات أي اتهامات ضد إيران بتورطها في تفجير منشئات آرامكو او اي حادث في الخليج الفارسي"؛ مضيفا ان توجيه الاتهام الى ايران دليل علی عدم النضج.

واضاف عليم الدين اليوم الاحد في حديث خاص لمراسل "ارنا"، ان اندونيسيا بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، تطالب دائما بتقديم أدلة كافية حول هذه الحوادث ذلك انه لا يمكن الحكم عليه دون دراسه الأدلة.

و عن الازمة في اليمن، قال سفير اندونيسيا لدى ايران : يجب أن تنتهي المشاكل بين السعودية واليمن لانها لا تليق بشعوب المنطقة و العالم الإسلامي.

ودعا عليم الدين السعودية واليمن للتفاوض؛ داعيا الى تسوية النزاع من خلال حلول شاملة.

کما اكد على دراسة موقف وزير الخارجية الايراني "محمدجواد ظريف" والجمهورية الاسلامية ازاء حل التوترات في المنطقة.

وفي معرض الاشارة الى زياره وزير الصحه الاندونيسي الاخيرة لإيران، قال عليمودين : لقد اتفقنا خلال هذه الزيارة على التعاون المشترك في مجال إنتاج الأدوية والمعدات الطبية.

انتهی**2054/ ح ع **

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