رئيس الصليب الاحمر الدولي يلتقي وزير الخارجية في نيويورك

وافاد مراسل "ارنا" ان مائورو استعرض مع ظريف خلال هذا اللقاء سبل التعاون في مجال المساعدات الانسانية والاغاثية.

وكان الاخير قد تحدث خلال اجتماع مجلس الامن الدولي بشان تداعيات الحظر السلبية على المساعدات الانسانية ولاسيما عقب وقوع احداث السيل الواسعة في ايران.

علما ان وزير الخارجية الايراني الذي وصل الجمعة الى نيويورك، للمشاركة في الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، تحدث حتى اليوم الى العديد من وسائل الاعلام، كما اجرى لقاءات مع كبار المسؤلين والخبراء السياسيين.

وتجدر الاشارة ايضا الى انه في ضوء القيود الشديدة المفروضة من قبل ادارة ترامب على وزير الخارجية الايراني، فإن معظم هذه اللقاءات تتم بمقر البعثة الايرانية في نيويورك.

انتهى ** ح ع