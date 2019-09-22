مسؤول : الافراج قريبا عن ناقلة النفط البريطانية "استينا ايمبرو"

وبحسب العلاقات العامة لدائرة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان، وفي ضوء قرار رفع الحجز الذي صدر بشأن الناقلة البريطانية "استينا ايمبرو"، ستبدأ هذه القطعة البحرية قريبا وبعد 65 يوما الابحار من ميناء بندرعباس باتجاه المياه الدولية.
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بندرعباس / 22 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب)، "مراد عفيفي بور"، وفي معرض الاشارة الى احدث المستجدات حول ملف ناقلة النفط البريطانية "استينا ايمبرو"، اعلن الافراج عن هذه الناقلة في المستقبل القريب.
وبحسب العلاقات العامة لدائرة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان، وفي ضوء قرار رفع الحجز الذي صدر بشأن الناقلة البريطانية "استينا ايمبرو"، ستبدأ هذه القطعة البحرية قريبا وبعد 65 يوما الابحار من ميناء بندرعباس باتجاه المياه الدولية.
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