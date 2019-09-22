مسؤول : الافراج قريبا عن ناقلة النفط البريطانية "استينا ايمبرو"

طهران / 22 ايلول/ سبتمبر / ارنا – اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تغريدة له اليوم بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاسبوع الدفاع المقدس (22 ايلول 1980)، اكد ان "منطقتنا ومنذ عدوان صدام على ايران كانت في حالة اضطراب؛ ونحن نرغب في ان تكون (ذكرى) 22 ايلول يوما للسلام وليس للحرب".