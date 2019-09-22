برسبوليس يهزم استقلال طهران في ديربي العاصمة

وفي هذه المباراة التي جرت عصر الاحد بحضور 60 الف متفرج في اطار المرحلة الرابعة من الدوري الايراني الممتاز سجل هدف الفوز لبرسبوليس لاعبه الجديد الشاب مهدي عبدي في الدقيقة 81 من المباراة.

ولم ترق المباراة الى مستوى يليق بسمعة الفريقين العريقين حيث تركزت تحركات اللاعبين في الوسط غالبا وغابت اللمحات الفنية وازدادت الالتحامات وقلت الخطورة على المرميين.

وفي الدقيقة 25 منح حكم المباراة ركلة جزاء مشكوك في صحتها بدعوى سقوط داريوش شجاعيان داخل منطقة جزاء برسبوليس.

انبرى علي كريمي لتسديد ركلة الجزاء الا ان الحارس علي رضا بيرانوند تصدى لها بنجاح.

وفي الشوط الثاني سنحت فرصة جيدة للاعب برسبوليس جونيور الا انه اضاعها لعدم الدقة في التسديد وبالمقابل سنحت فرصة للاعب استقلال مسعود ريكي الذي ذهبت كرته فوق العارضة الى الخارج.

وفي الدقيقة 81 تمكن البديل مهدي عبدي الذي لم يمض اكثر من دقيقة واحدة على دخوله الى الساحة، من تسجيل هدف الفوز لبرسبوليس حينما سدد كرة من الجناح الايسر ارتدت من القائم وارتطمت بجسم الحارس لتدخل المرمى ايذانا بتقدم برسبوليس.

واشهر حكم المباراة "موعود بنيادي فر" ، البطاقة الحمراء بوجه لاعب استقلال "علي كريمي" في الدقية 89 لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز صعد برسبوليس الى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الاهداف عن المتصدر "شهر خودرو مشهد"، فيما يحتل استقلال المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

انتهى ** 2342