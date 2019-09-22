٢٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٢:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83486439
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مسؤول ايراني: الخوف وراء امتناع اميركا عن منح تاشيرة الدخول لمرافقي روحاني

مسؤول ايراني: الخوف وراء امتناع اميركا عن منح تاشيرة الدخول لمرافقي روحاني

طهران / 23 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن مسؤول شؤون الاتصال والاعلام بمكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية برويز اسماعيلي بان الخوف كان وراء امتناع اميركا عن منح تاشيرة الدخول للوفد المرافق للرئيس روحاني.

وقال اسماعيلي في تصريح له الاحد، ان هذه الخطوة الاميركية تعود للقلق من الاصداء الواسعة لحضور الرئيس روحاني ووزير الخارجية في منظمة الامم المتحدة وتاثير لقاءاتهما وخطاباتهما.

ومن المقرر ان يتوجه الرئيس روحاني الى نيويورك اليوم الاثنين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة والقاء خطاب فيه الاربعاء يشرح فيه مواقف البلاد ازاء احدث التطورات الاقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد توجه الى نيويورك الجمعة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة ومرافقة رئيس الجمهورية في اللقاءات والاجتماعات.

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