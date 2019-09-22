مسؤول ايراني: الخوف وراء امتناع اميركا عن منح تاشيرة الدخول لمرافقي روحاني

وقال اسماعيلي في تصريح له الاحد، ان هذه الخطوة الاميركية تعود للقلق من الاصداء الواسعة لحضور الرئيس روحاني ووزير الخارجية في منظمة الامم المتحدة وتاثير لقاءاتهما وخطاباتهما.

ومن المقرر ان يتوجه الرئيس روحاني الى نيويورك اليوم الاثنين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة والقاء خطاب فيه الاربعاء يشرح فيه مواقف البلاد ازاء احدث التطورات الاقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد توجه الى نيويورك الجمعة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة ومرافقة رئيس الجمهورية في اللقاءات والاجتماعات.

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