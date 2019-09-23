المصارع الايراني حسن يزداني يتقلد الذهب ببطولة العالم

ونال يزداني الذهبية امس الاحد، إثر انسحاب منافسه الهندي "ديبك بونبا" من النزال النهائي بداعي الاصابة.

وكان يزداني قد نال قرعة الاستراحة في الدور الاول وتغلب في الدور الثاني على البوررتوريكي "جيم اسبينال" 10-صفر، وفي الدور الثالث على المجري " استيفان ويرب" 9-2 ، ومن ثم فاز على الروسي "أرتور نايفونوف" 4-2 ليحجز بذلك بطاقة التأهل لاولمبياد اليابان 2020.

وتأهل يزداني للنزال النهائي بعد فوزه الساحق على "مايلس ناظم أمين" من سان مارينو، بنتيجة 11- صفر في نصف نهائي.

وكان المصارع الايراني الاخر علي رضا كريمي قد نال الميدالية الفضية في وزن 92 كغم فيما احرز يونس امامي الميدالية البرونزية في وزن 70 كغم.

انتهى ** 2342