منتخب ناشئة ايران يتاهل الى نهائيات بطولة آسيا بكرة القدم

وفي هذه المباراة التي جرت في مدينة همدان غرب ايران ضمن منافسات المجموعة الاسيوية الثالثة، سجل اهداف ايران كل من محمد رضا كوشكي (17 و 77) ويادكار رستمي (45+1 من ركلة جزاء و 58).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ايران الى 9 نقاط حيث كانت قد فازت على المالديف 13-0 وعلى فلسطين 2-1 .

وحلت فلسطين في المركز الثاني برصيد 4 نقاط فيما جاءت افغانستان في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن بفارق الاهداف فيما حلت المالديف في قاع المجموعة بلا رصيد.

يذكر ان 11 فريقا يتاهل الى النهائيات من المجموعات الـ 11 وتنضم اليها 4 من افضل الفرق التي تحل في المركز الثاني اضافة الى الدولة المضيفة.

انتهى ** 2342