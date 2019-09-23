٢٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٩:١٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83486574
٠ Persons

سمات

بدء العام الدراسي الجديد في ايران

بدء العام الدراسي الجديد في ايران

طهران/ 23 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - دقت اجراس المدارس الايرانية صباح اليوم الاثنين ايذانا ببدء العام الايراني الجديد (2019-2020).

وحضر رئيس الجمهورية حسن روحاني الى مدرسة "السيدة خديجة (س)" للبنات في طهران، حيث دق الجرس بالمناسبة.

واليوم توجه اكثر من 14 مليون و400 الف تلميذ في مختلف انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية الى المدارس لبدء عامهم التحصيلي .

انتهى** 2344

تعليقك

You are replying to: .
3 + 12 =