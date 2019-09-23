بدء العام الدراسي الجديد في ايران

وحضر رئيس الجمهورية حسن روحاني الى مدرسة "السيدة خديجة (س)" للبنات في طهران، حيث دق الجرس بالمناسبة.
واليوم توجه اكثر من 14 مليون و400 الف تلميذ في مختلف انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية الى المدارس لبدء عامهم التحصيلي .
انتهى** 2344
طهران/ 23 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - دقت اجراس المدارس الايرانية صباح اليوم الاثنين ايذانا ببدء العام الايراني الجديد (2019-2020).
وحضر رئيس الجمهورية حسن روحاني الى مدرسة "السيدة خديجة (س)" للبنات في طهران، حيث دق الجرس بالمناسبة.
واليوم توجه اكثر من 14 مليون و400 الف تلميذ في مختلف انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية الى المدارس لبدء عامهم التحصيلي .
انتهى** 2344
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