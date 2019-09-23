بدء العام الدراسي الجديد في ايران

طهران / 23 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعتبر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان النظام السعودي قد شاخ وقد يكون في مراحله الاخيرة لأسباب طبيعية، فالظلم خلال المئة عام الاخيرة والفساد المستشري لديه والقمع واستئثار العائلة المالكة لكن ما سيعجل في نهايته هو اداء المسؤولين الفعليين حاليا في السعودية خلافا لما كان عليه الامر مع من سبقوهم.