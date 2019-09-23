ایران بطلة المسابقات الدولية للكاراتية كأس اورميا- اوبن

وقال رئيس إتحاد الكاراتيه في محافظة أذربايجان الغربية (شمال غرب إيران) 'جواد سليمي' اليوم الاثنين لمراسل ارنا ان المنتخب الوطني الايراني للكاراتية حصل على 14 ميدالية ذهبية و10 ميداليات فضية و27 ميدالية برونزية.
واضاف سليمي ان المنتخب التركي حصل على ميداليتين ذهبيتين واربع فضيات واربع برونزيات كما حصد المنتخب الكازاخستاني ميداليتين ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات.
واقيمت الدورة الخامسة عشرة للمسابقات الدولية للكاراتية كاس الوحدة والصداقة اورميا- اوبن خلال ثلاثة ايام في ارومية الواقعة بشمال غرب البلاد بمشاركة اكثر من 700 لاعب كاراتية من 11 بلدا واحرز المنتخب الايراني البطولة في ثلاث فئات عمرية الاطفال والشباب والكبار .
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