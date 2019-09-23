٢٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٩:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83486641
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روحاني: مبادرة هرمز للسلام تدعو إلى تحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة

روحاني: مبادرة هرمز للسلام تدعو إلى تحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة

طهران/ 23 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن سعي إيران لتحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة، واضاف، إن مبادرة هرمز للسلام تدور حول شراكة جماعية داخل منطقة الخليج الفارسي، ونريد أن تشارك جميع بلدان المنطقة في هذه المبادرة.

واضاف الرئيس روحاني اليوم الاثنين قبل مغادرته إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد سنويا اجتماعاتها واجتماع هذا العام هو الرابع والسبعون، ويمثل فرصة لبيان وجهات نظر شعوب العالم وخاصة الشعب الإيراني العظيم وشرحها هناك.
وأضاف:  اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر فرصة جيدة لكشف الاجراءات غير العادلة والقاسية التي يجري ممارساتها ضد الشعب الإيراني، وكذلك القضايا الشاقة والمعقدة التي تواجه منطقتنا اليوم، لتبيينها لشعوب وبلدان العالم.

يتبع..

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