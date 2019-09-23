روحاني: مبادرة هرمز للسلام تدعو إلى تحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة

واضاف الرئيس روحاني اليوم الاثنين قبل مغادرته إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد سنويا اجتماعاتها واجتماع هذا العام هو الرابع والسبعون، ويمثل فرصة لبيان وجهات نظر شعوب العالم وخاصة الشعب الإيراني العظيم وشرحها هناك.

وأضاف: اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر فرصة جيدة لكشف الاجراءات غير العادلة والقاسية التي يجري ممارساتها ضد الشعب الإيراني، وكذلك القضايا الشاقة والمعقدة التي تواجه منطقتنا اليوم، لتبيينها لشعوب وبلدان العالم.

يتبع..