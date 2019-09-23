انطلاق فعاليات ملتقى طريق الحرير العالمي في مدينة همدان

وقال رئيس بلدية همدان عباس صوفي في حفل افتتاح الملتقى: ان استضافة ملتقى طريق الحرير يمثل فرصة ذهبية لتمهيد الارضية امام التسجيل العالمي للآثار التاريخية لهذه المدينة.

واضاف صوفي إن 16 دولة عضوة في طريق الحرير تشارك في الملتقى، وان تقديم همدان كمدينة إبداعية في مجال الهندسة المعمارية والعلامات التجارية الحضرية وإدخال المعالم التاريخية والسياحية الهامة للمدينة للتسجيل العالمي وازدهار السياحة على طريق الحرير من أهدافنا الرئيسية لاستضافة الملتقى.

واشار إلى أن هذا الاجتماع يعقد للمرة الأولى في البلاد، وقال: قبل 22 سنة، تم عقد اجتماع يركز على اليونسكو في مدينة همدان ، والآن تم توفير فرصة ذهبية لهمدان لاستضافة الملتقى الذي ينبغي تنظيمه من أجل تطوير السياحة.

وتستضيف همدان ملتقى طريق الحرير من 23 الى 29 سبتمبر بمشاركة 16 دولة .

انتهى