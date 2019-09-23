الجمعية العامة لغرفة التجارة الإيرانية في شرق الصين تبدأ اجتماعاتها في شنغهاي

واعرب القنصل العام الايراني في شنغهاي "رمضان برواز" عن شكره وتقدير لجهود الغرفة التجارية الايرانية الصينية المشتركة في ارتقاء المستوى التجاري بين البلدين، معتبرا التعاون الثنائي بين القنصلية الايرانية في شنغهاي وغرفة التجارة ياتي في اطار تنمية العلاقات التجارية بين ايران والصين.

من جانبة شدد رئيس غرفة تجارة الايرانيين المقيمين في الصين على ضرورة ازالة الموانع التي تعيق تنمية التعاون التجاري بين ايران والصين، مؤكدا على بذل الجهود لتنميتها اكثر فاكثر.

وانتخب المشاركون في الجمعية خلال الاجتماع هيئة رئاسة الجمعية العامة لغرفة التجارة الإيرانية في شرق الصين.

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