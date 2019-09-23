فيديو/محمد رضا شجريان..ملك الغناء الايراني الاصيل بلا منازع

ولد محمد رضا شجريان يوم 23 ايلول /سبتمبر عام 1940 في مدينة مشهد التي تضم مرقدا لأحد أئمة الشيعة البارزين. وكان في صغره يتلو آيات القرآن الكريم، إلا انه كان يُمنع من سماع الموسيقى التراثية التي جعلته في ما بعد مغنيا مشهورا.

يقول شجريان: اعتاد والدي أن يقول لي إن الموسيقى حرام، لكني كنت أواظب على سماعها في بيت عمي وكنت اعزف التار وأستمتع بالموسيقى".

الاستاذ شجريان (الثاني من اليمين) الى جانب والده ووالدته واخوته

كان محمد رضا معجبا منذ صغره بأساليب المغنين الكبار الذين أتوا قبله مثل قمر الملوك وزيري وتاج اصفهاني وجليل شاهناز وغيرهم. ثم بدأ صوته يجد طريقه إلى الإذاعة، وشيئا فشيئا أصبح محبوبا من غالبية الناس.

المفارقة أن شجريان بعد أن كبر، منح حياة جديدة للاغاني التراثية القديمة بعد أن تهيأت له دراسة الموسيقى على يد عدد من المعلمين القدامى، كما صمم آلات موسيقية جديدة صنعها بيديه.

في ما بعد، عُين أستاذا للفنون الجميلة في جامعة طهران وموظفا في هيئة الإذاعة الرسمية. لكن بعد ثورة عام 1979 استقال نهائيا من وظيفته الأخيرة.

الاستاذ شجريان وابناءه

مع مرور الوقت، تحول شجريان إلى أسطورة في بلده بسبب غنائه وتلحينه لأشهر القصائد الكلاسيكية. وعلى يديه تخرج جيل كامل من الموسيقيين، مثل ايرج بسطامي وشهرام ناظري وسينا سرلك، بالإضافة إلى ابنه همايون وابنته مجكان شجريان، وغيرهم.

قدرته على اختيار الكلمات وعمله الدؤوب وأداؤه المبهر للاغاني التراثية جعل منه شخصية استثنائية في عالم الموسيقى الفارسية وأكسبه حب الكثير من الناس داخل إيران وخارجها.

وعلى المستوى العالمي، يوصف شجريان بأنه أعظم مغن إيراني حي وملك الغناء الايراني الاصيل بلا منازع. وقد كرمته اليونيسكو بمنحه جائزة بيكاسو عام 1997 التي تعطى كل خمسة سنوات لفنانين. أيضا حصل على جائزة موتزارت من مؤسسة يونسكو سنة 2006 ورشح لجائزة غرامي جوائز الغرامي لمدة عامين متتاليين.

الاستاذ شجريان وابنته موجكان وهي فنانة وعازفة

كان من عادة شجريان أن يختار لأغانيه قصائد من شعر الخيام وجلال الدين الرومي وحافظ وسعدي وغيرهم. لكن، أخذت أغانيه منحى جديدا في السنوات الأخيرة، وأصبح ينهي كل حفل من حفلاته الموسيقية بأغنية طائر السَحَر التي كثيرا ما تفعل فعلها في نفوس جمهوره.

وقد استلهم المطرب كلمات الأغنية من شاعر فارسي قديم يُدعى ملك الشعراء بهار. تبدأ الأغنية بنداء للطائر بأن يبدأ تغريده الحزين كي ينزاح ليل الظلمة ويشرق نور الحرية.

هذه الأغنية، تستخدم كافة أشكال اللغة المجازية المعروفة اليوم. والأدب الفارسي هو في الأساس شعر. وشجريان هو احد سادة هذا الأدب ويعرف بالضبط الأشعار التي يستطيع توظيفها في اللحظات المناسبة من التاريخ.

الاستاذ شجريان وابنه همايون من اشهر المغنين الايرانيين

وقد قال ذات مرة: لو تابعتم أغاني لأمكنكم تقريبا معرفة تاريخ هذا البلد على مر السنوات الأربعين الأخيرة". طائر السحر هي أغنية تراثية في الأساس. وهي تعود إلى السنوات الأخيرة من حكم السلالة القاجارية.

وعلى مدى ثلاثين عاما كان ملايين الإيرانيين يلتفون حول التلفزيون طوال شهر رمضان المبارك وقبيل الإفطار مباشرة ليستمعوا إلى شجريان وهو يتلو بصوته دعاءً من القرآن الكريم.كان ذلك الدعاء بمثابة احتفال ديني ودعوة لتجمع العائلات الايرانية على مائدة الافطار.

انتهى * م م * 1049