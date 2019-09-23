٢٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٢:٠٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83487077
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وزير النفط والثروة المعدنية السوري يصل الى عسلوية

وزير النفط والثروة المعدنية السوري يصل الى عسلوية

بوشهر/ 23 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - وصل وزير النفط والثروة المعدنية السوري " علي سليمان غانم" الى مطار الخليج الفارسي في عسلوية (جنوب ايران) اليوم الاثنين على رأس وفد من الناشطين في قطاع النفط والطاقة.

ورحب مدير منظمة منطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة وحاكم عسلوية والرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز بوزير النفط السوري والوفد المرافق له لدى وصوله الى المطار .

وسيقوم الوفد السوري خلال هذه الزيارة بتفقد مراحل تشغيل مصافي بارس الجنوبية والصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية لمنطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة .

وقال  المدير التنفيذي لمنظمة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة "بيروز موسوي" ، في مراسم استقبال الوفد : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سباقة  في مجال نقل التجارب إلى اشقائها  لتحقيق النمو والتقدم، معربا عن امله في ان تساعد هذه الزيارة، باعادة بناء وتطوير صناعات النفط والطاقة في سوريا .

انتهى

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