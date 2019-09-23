وزير النفط والثروة المعدنية السوري يصل الى عسلوية

ورحب مدير منظمة منطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة وحاكم عسلوية والرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز بوزير النفط السوري والوفد المرافق له لدى وصوله الى المطار .

وسيقوم الوفد السوري خلال هذه الزيارة بتفقد مراحل تشغيل مصافي بارس الجنوبية والصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية لمنطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة .

وقال المدير التنفيذي لمنظمة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة "بيروز موسوي" ، في مراسم استقبال الوفد : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سباقة في مجال نقل التجارب إلى اشقائها لتحقيق النمو والتقدم، معربا عن امله في ان تساعد هذه الزيارة، باعادة بناء وتطوير صناعات النفط والطاقة في سوريا .

انتهى