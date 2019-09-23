مستشار رئيس الجمهورية: بعض دول المنطقة قد اصابها النسيان

وبارك بانك خلال مراسم بدأ العام الدراسي الجديد، اسبوع الدفاع المقدس ( الحرب العراقية الايرانية 1980-1988) واضاف ان تلك الفترة هي التي حصنت الثورة الاسلامية وجعلت الشعب يقاوم اعدائه بكل شهامة وبسالة وتقضي على جميع مؤامراته.

وبين مستشار رئيس الجمهورية، يبدو أن بعض دول المنطقة والدول القوية قد اصابها النسيان ونسيت ان ايران كيف ابطلت وقضت على مؤمرات ومكر الاعداء بوحدتها وجهادها ومقاومتها.

واشار بانك الى الحظر الامریکی الاخیر ضد ایران وقال ان قوة الشعب ومقاومته والمبادرات السياسية ضد هذه العقوبات أظهرت أن الولايات المتحدة لا يمكنها تقويض قوة النظام.

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