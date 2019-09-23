وزير الثقافة السوري يشيد بالجناح الايراني في معرض دمشق الدولي للكتاب

وافادت مؤسسة المعارض الثقافية الايرانية بانها بدات الدورة الحادية والثلاثين من معرض دمشق الدولي للكتاب اعمالها 12 ايلول/ سبتمبر واستمرت حتي امس 22 ايلول وحضره مؤسسة المعارض الثقافية الايرانية في ارض بلغت مساحتها 18 متر مربع وعرض 350 كتابا في العديد من المجالات بما فيها ادب الدفاع المقدس والثورة الاسلامية والدين والادب العصري والاطفال والناشئين والدراسات الايرانية والفن وتعليم اللغة الفارسية والكتب الادبية المنتخبة في العام الماضي.

واقيمت على هامش المعرض امسية شعرية تحت عنوان السلام على المقاومة بحضور الشعراء من ايران واليمن ولبنان وفلسطين وسوريا كما تمت ازاحة الستار عن كتابين تحت عنوان باشان من تاليف حسين الرفاعي واوركليدون وتعد اقامة يوم ايران بحضور راغبي اللغة الفارسية والايرانيين المقيمين في سوريا واقامة صفوف تعليم اللغة الفارسية في الجناح الايراني وعقد الاتفاقية بشان ترجمة ونشر كتب المؤلفين الايرانيين والسوريين مع رئيس مؤسسة دور النشر التابعة لوزارة الثقافة السورية وتقديم معرض طهران الدولي للكتاب وتوجيه الدعوة لدور النشر المشاركين في المعرض للحضور في معرض طهران الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والثلاثين من اهم فعاليات الجناح الايراني .

وجرت فعاليات الجناح الايراني في معرض دمشق الدولي للكتاب بتعاون مؤسسة المعارض الثقافية الايرانية والملحقية الثقافية الايرانية في دمشق ومؤسسة الانوار ومجمع دور النشر للدفاع المقدس.

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