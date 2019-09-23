همتي : تشاورنا في الكويت مع رؤساء البنوك المركزية لدول المنطقة

وكتب همتي على صفحته الخاصة في الانستغرام " شاركت اليوم الاثنين وبدعوة من رئيس البنك المركزي الكويتي في المؤتمر المصرفي الدولي حيث تم البحث في اجتماعاته قضایا مهمة والتحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها النظام المصرفي .

وبین انه تم البحث بالتفصیل بشأن سرعة التطور التکنولوجي وكيفية مواكبة النظام المصرفي له كي لايفقد مكانته قائلا: الامر الثاني الذي تم بحثه هو النمو السريع لديون الشركات التي ان سارت على هذا المنوال خلال العشرين سنة القادمة فسيصل مجموع الديون العالمية الى 500 بالمائة من اجمالی انتاجها.

ونوه همتي الى ان المؤتمر المصرفي الدولي كان فرصة مناسبة للتشاور في الكويت مع رؤساء البنوك المركزية لدول المنطقة.

واضاف:شارك في المؤتمر روساء البنوك المركزية لكل من قطر والامارات وعمان والسعودية والبحرين ومصر.

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