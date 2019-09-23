ظريف: العناصر المتطرفة في أمريكا تسعى إلى إغلاق أبواب الدبلوماسية

في حديث مع شبكة CNN، والذي بث جزء صغير منه اليوم (الاثنين) وسيبث بشكل كامل مساء اليوم، أجاب وزير الخارجية الإيراني على سؤال: ماذا كان يعني من قوله أن الرئيس الأمريكي على وشك إغلاق باب المفاوضات (الدبلوماسية) ؟ وقال : إن السبب الوحيد من أنهم فرضوا مرة اخرى عقوبات جديدة واثاروا موضوع البنك المركزي هو لجعل الحوار مستحيل بحيث سيصبح العمل بالغ الصعوبة للرئيس الحالي أو خلفه من حذف (البنك المركزي- صندوق التنمية الوطنية – وشركة اعتماد بارس للتجارة) من قائمة العقوبات .

وقال : إن الحواجز باتت مرتفعة للغاية الآن، وأعتقد أن الأشخاص الذين اقترحوا ذلك على الرئيس ترامب، أرادوا إغلاق الباب أمام الدبلوماسية، خلال فترة رئاسته وحتى بعد انتهاء رئاسته.

انتهى** 2344