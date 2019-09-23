ارتفاع حجم التجارة بين ايران وسلوفاكيا بنسبة 110 في المئة

وأضاف جبار كياني بور في حديث مع إرنا اليوم الاثنين: هذا الحجم من المعاملات هو خطوة قيمة لاستمرار العلاقات الثنائية بين إيران وسلوفاكيا.

وأضاف أن مشاركة الوفود التجارية للبلدين، على الرغم من الحظر، لعبت دورا رئيسيا في تحقيق هذا النجاح.

وقال كياني بور: إن رئيس غرفة التجارة السلوفاكية قد أزال المشاكل المتعلقة بعودة العملة الصعبة من تصدير الشركات الإيرانية إلى براتيسلافا.

وصرح رئيس اللجنة المشتركة للتجارة الإيرانية وسلوفاكيا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شريك تجاري جيد لأوروبا بوجود الاسواق الواسعة في اطرافنا.

وأشار كياني بور إلى أن سلوفاكيا ستكون بوابة المنتجات الإيرانية إلى أوروبا، وقال إن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، سيعقد في بداية العام القادم 2020 لحل مشاكل الأعمال التجارية للنشطاء الاقتصاديين الإيرانيين في سلوفاكيا.

سلوفاكيا بلد غير ساحلي في وسط أوروبا يبلغ عدد سكانه حوالي 5.4 مليون نسمة وعاصمته براتيسلافا.

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