ظريف : ايران لن تخضع لضغوط حكومة ترامب

طهران/ 23 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن حقوق المرأة وبشكل عام حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أفضل بكثير من دول المنطقة ، وفي كثير من الحالات، فان مكانة المرأة الإيرانية، أفضل من مكانة النساء في الدول التي تدعي حقوق الإنسان.