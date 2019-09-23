ظريف : ايران لن تخضع لضغوط حكومة ترامب

واضاف ظريف في تصريحه للاذاعة الامريكية امس (الاحد) : نحن سنصمد امام العداء الامريكي المتهور؛ كفّوا عن الوهم بانه يمكن هزيمة ايران بواسطة الضغوط.
وتابع : انني استطيع ان اؤكد لكم بان امريكا تعجز عن اخضاعنا عبر الضغوط.
يتبع ...** ح ع
طهران / 23 ايلول/ سبتمبر / ارنا – قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تصريح للاذاعة الوطنية الامريكية (NPR) : ان ايران لن تخضع لضغوط حكومة ترامب.
واضاف ظريف في تصريحه للاذاعة الامريكية امس (الاحد) : نحن سنصمد امام العداء الامريكي المتهور؛ كفّوا عن الوهم بانه يمكن هزيمة ايران بواسطة الضغوط.
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