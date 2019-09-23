٢٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٤:٢١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83487714
٠ Persons

سمات

ظريف : ايران لن تخضع لضغوط حكومة ترامب

ظريف : ايران لن تخضع لضغوط حكومة ترامب

طهران / 23 ايلول/ سبتمبر / ارنا – قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تصريح للاذاعة الوطنية الامريكية (NPR) : ان ايران لن تخضع لضغوط حكومة ترامب.

واضاف ظريف في تصريحه للاذاعة الامريكية امس (الاحد) : نحن سنصمد امام العداء الامريكي المتهور؛ كفّوا عن الوهم بانه يمكن هزيمة ايران بواسطة الضغوط.
وتابع : انني استطيع ان اؤكد لكم بان امريكا تعجز عن اخضاعنا عبر الضغوط.
يتبع ...** ح ع

تعليقك

You are replying to: .
9 + 6 =