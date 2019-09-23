ظريف: روحاني يأتي الى الأمم المتحدة حاملا معه مشروعا للسلام 

وثمن ظريف جهود اليابان للارتقاء بمستوى التعاون مع الجمهورية الإسلامية.

وتابع، ان طهران تعتقد بأن الأحداث في المنطقة هي حصيلة السياسات الداعية لتأجيج نيران الحرب؛ مضيفا "اننا مستعدون للمساعدة على إنهاء الحرب في اليمن".

وأشار ظريف الى إن رئيس الجمهورية سيقدم مقترحا جديدا خلال زيارته إلى نيويورك بشأن إنشاء تحالف من أجل السلام في مضيق هرمز.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى نيويورك مساء الجمعة للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة وأجرى لقاءات مع نظرائه في سلطنة عمان والدنمارك وفرنسا، وكذلك مع رئيس جمعية الصليب الاحمر الدولي وعددا من الشخصيات السياسية، كما شارك في عدة حوارات صحفية.

ومن المقرر أن يلقي روحاني الأربعاء، كلمة أمام إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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