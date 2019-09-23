الخارجية الصينية : بكين تحتفظ بالعلاقات العسكرية الطبيعية مع الدول الاخرى

وافاد مراسل "ارنا" لدى الصين، ان تصريحات "شوانغ" هذه جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين في بكين، وتعليقا على نبأ "اجراء مناورة بحرية مشتركة بين ايران وروسيا والصين".

وردا على سؤال احد المراسلين، من ان " ايران اعلنت اجراء مناورة بحرية مشتركة مع الصين وروسيا، هل تؤيد الخارجية الصينية هذه المناورة ؟" قال : ان ما استطيع الافصاح به هو ان القوات المسلحة الصينية تحتفظ بالعلاقات والتعاون الطبيعي مع القوات المسلحة في سائر البلدان.

وكان رئيس القسم الدولي والدبلوماسية الدفاعية لدى هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "العميد قدير نظامي" قد اعلن في تصريح له السبت الماضي، عن اجراء مناورة عسكرية مشتركة بين ايران والصين وروسيا في بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

انتهى ** ح ع