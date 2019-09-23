٢٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٠:٣١ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 83487878
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المكتبة الوطنية الإيرانية تنفذ مشروع فهرسة المخطوطات العراقية

المكتبة الوطنية الإيرانية تنفذ مشروع فهرسة المخطوطات العراقية

طهران/23 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلنت رئيسة مؤسسة الوثائق والمكتبة الوطنية الايرانية "اشرف بروجردي"، بان المكتبة الوطنية الإيرانية قامت بتنفيذ مشروع فهرسة المخطوطات العراقية .

و اوضحت بروجردي اليوم الاثنين، خلال لقائها سفير ايطاليا في طهران "جوزبه برونه"، انه تم تنفيذ هذا المشروع للعراق حصريا؛ حيث تمت فهرسة جميع المخطوطات العراقية  في إطار  22 مجلدا من قبل المكتبة الوطنية الإيرانية.

و اكدت بروجردي علی ضروره تعزيز التعاون الثقافي بين ايران و ايطاليا؛ معربة عن املها في توقيع مذكرة تفاهم بين المكتبتين الوطنيتين في إيران وإيطاليا في مجال تبادل المصادر الرقمية.

من جانبه، تطلع السفير الايطالي الى تعزيز التفاعل والتعاطي الثقافي بين البلدين، بما في ذلك التفاعل الأكاديمي.

تجدر الإشارة، الی ان الفهرسة هي عملية إنشاء الفهارس أو هي الوصف الفني لمواد المعلومات لتكون في متناول المستخدم بأيسر الطرق وفي أقل وقت ممكن.

انتهی**2054/أ م د

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