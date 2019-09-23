وزير الخارجية الباكستاني يلتقي نظيره الايراني في نيويورك

وافاد مكتب تمثيل الخارجية الباكستانية في مقر الامم المتحدة، ان اللقاء بين قريشي وظريف اليوم عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، وتناول قضايا السلام والاستقرار والتطورات الاخيرة في المنطقة.

وبحسب المصدر نفسه، فقد اكد وزير الخارجية الباكستاني في هذا اللقاء، ان رئيس وزراء بلاده "عمران خان" سيلتقي قريبا في نيويورك برئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام "حسن روحاني".

هذا، واتفق الجانبان الايراني والباكستاني في هذا اللقاء على مواصلة المباحثات الثنائية حول التطورات الاقليمية بين البلدين .

انتهى ** ح ع