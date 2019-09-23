ايران والصين تحرصان على تنمية العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والستراتيجية

تصريحات القنصل العام الايراني جاءت اليوم الاثنين خلال ملتقى الرعايا الايرانيين المقيمين في الصين، والذي عقد بمدينة شنغهاي.
واستنكر برواز الحظر الامريكي الجائر ضد الشعب الايراني؛ واصفا الاتفاق النووي بانه اهم انجاز على صعيد الدبلوماسية.
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بكين / 23 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد القنصل العام الايراني في مدينة شنغهاي الصينية "رمضان برواز"، ان الصين كانت ولاتزال شريكة تجارية لايران؛ مبينا ان علاقات البلدين بات في الوقت الراهن اكثر عمقا مما كانت عليه سابقا، حيث يحرص الجانيان على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والستراتيجي الثنائي.
تصريحات القنصل العام الايراني جاءت اليوم الاثنين خلال ملتقى الرعايا الايرانيين المقيمين في الصين، والذي عقد بمدينة شنغهاي.
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