وزيرا خارجية ايران والنمسا يؤكدان ضرورة تنفيذ التعهدات الاوروبية للاتفاق النووي

واستعرض الجانبان خلال اللقاء ايضا، القضايا الثنائية (بين طهران وفيينا) والاقليمية والدولية.
وسبق لظريف ان اجرى على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، مباحثات مع وزراء خارجية عمان والدنمارك وفرنسا وايضا رئيس لجنة الصليب الاحمر الدولية.
انتهى ** ح ع
نيويورك / 23 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف"، ونظيره النمساوي "الكساندر شالنبرك" خلال المباحثات بينهما صباح اليوم الاثنين (حسب التوقيت المحلي ) في نيويورك، ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي واتخاذ خطوات ملموسة من جانب اوروبا لتنفيذ الالتزامات المنصوصة في هذا الاتفاق.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء ايضا، القضايا الثنائية (بين طهران وفيينا) والاقليمية والدولية.
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