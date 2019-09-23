ظريف يبحث مع نظيره الجورجي في العلاقات الثنائية

وكان ظريف قد وصل الى نيويورك مساء الجمعة للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وأجرى لقاءات مع نظرائه في سلطنة عمان والدنمارك وفرنسا، وكذلك مع رئيس جمعية الصليب الاحمر الدولي وعددا من الشخصيات السياسية، كما شارك في عدة حوارات صحفية.
ومن المقرر أن يلقي روحاني الأربعاء، كلمة أمام إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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نيويورك/23 أيلول/سبتمبر/إرنا- التقى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" مساء اليوم الإثنين (حسب التوقيت المحلي)، نظيره الجورجي "دافيد زالكالياني" وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وكان ظريف قد وصل الى نيويورك مساء الجمعة للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وأجرى لقاءات مع نظرائه في سلطنة عمان والدنمارك وفرنسا، وكذلك مع رئيس جمعية الصليب الاحمر الدولي وعددا من الشخصيات السياسية، كما شارك في عدة حوارات صحفية.
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