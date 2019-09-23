إرنا وريانوفوستي تعملان معا من أجل التصدي للأخبار المزيفة

وتهدف زيارة الوندي الى موسكو لمتابعة تنفيذ الإتفاقات بين المدير العام لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) "سيد ضياء هاشمي" مع "روسيا سيغودنيا".

وأكد الوندي استعداد إرنا لتقديم كافة المساعدات اللازمة الى روسيا سيغودنيا في إطار مذكرات التفاهم المبرمة بين الوکالتین.

وفيما أشار الى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تعمل يوميا على بث أنباء مزيفة ضد إيران، قال ألوندي، ان إرنا تهدف الى طرح موضوع الأخبار المزيفة خلال مؤتمر وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوآنا) المقبل، لان إيران وروسيا تواجه حاليا هذه القضية.



بدوره، أكد فاسيلي بوشكوف، ان خدمة الأخبار باللغة الفارسية من أهم الأقسام الخبرية في الوكالة الروسية؛ مضيفا ان إيران مركز إهتمام وسائل الإعلام بالعالم؛ الأمر الذي يجعل إيران مستهدفة دوما من قبل وكالات الأنباء التي تعمل على بث أنباء مزيفة.

وفي سياق آخر، أشار الى متابعة مشروع التعاون الثنائي بين روسيا سيغودنيا وإرنا في إطار إقامة ورش عمل إخبارية وأعرب عن رغبته في زيارة طهران قريبا.

ومن جانبها، قدمت رئيسة إدارة التعاون الدولي في وكالة روسيا سيغودنيا "فيكتوريا بوليكاربوفا" تقريراً عن أداء الوكالة في قسم الأخبار باللغة الفارسية.



وفي ختام اللقاء، زار مساعد المدير العام لوكالة إرنا، مختلف الأقسام في وكالة روسيا سيغودنيا بما فيها سبوتنيك، والمراكز الإخبارية، ومقر الإجتماعات الإعلامية، وقسم التحرير لريانوفوستي.

إنتهى**أ م د

