وزير العدل الايراني: خطوة كندا في احتجاز الممتلكات الايرانية غير قانونية

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين على هامش اجتماع المجلس الاداري لمحافظة زنجان (شمال غرب)، قال آوائي، ان هذه الخطوة (التي اقدمت عليها الحكومة الكندية) غير قانونية تماما وسنتخذ اجراء مضادا قدر الامكان ووفق ضوابط القوانين الدولية.

واضاف، ان السلطة القضائية والحكومة تعكفان على دراسة الموضوع والاستدلالات منذ قيام الحكومة بالخطوة المذكورة.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار الى اجراءات ايران المتزايدة في مجال التعاون على الصعيد الدولي لاسترداد السجناء من الخارج واضاف، اننا نسعى قدر الامكان لنقل السجناء من الخارج الى الداخل كي لا تحدث مشكلة لاسرهم.

وأعلن وزير العدل ان ايران استردت خلال العامين الحالي والماضي، عددا كبيرا من السجناء الايرانيين من آسيا الوسطى، مضيفا اننا نوسع من نطاق تعاوننا على الصعيد الدولي، ونبذل جهودنا من نقل أكبر عدد ممكن من السجناء.

وقال آوائي: لدينا اتفاقيات تعاضد قضائي واسترداد السجناء ونقل المحكومين مع عدد لافت من الدول، وصرح: ان بعض الدول قد يكون لديها عدة سجناء ايرانيين، وبعضها تضم عددا اكبر من سجنائنا، كتركيا.

وأردف: خلال السنة الماضية والسنة الحالية، تم استعادة عدد لافت من سجنائنا من آسيا الوسطى، إذ أننا نوسع نطاق تعاوننا على الصعيد الدولي، ونبذل جهودنا من اجل نقل اكبر عدد ممكن من السجناء.

انتهى ** 2342