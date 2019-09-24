عمران خان يلتقي روحاني في نيويورك

وقال الرئيس روحاني في هذا اللقاء الذي جرى في مقر اقامته في نيويورك، ان زيارتكم المثمرة جدا الى طهران عالقة في ذاكرتنا ونامل بمواصلة تنفيذ التفاهمات والتوافقات التي توصلنا اليها خلال الزيارة.

واضاف، اننا نشعر بالسرور لتوفر الفرصة من جديد للقاء معا على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

من جانبه اعرب رئيس وزراء باكستان خلال اللقاء عن امله بان يتمكن من اداء دور كبير في خفض التوتر بين ايران واميركا.

واشار الى دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب والحكومة في باكستان خلال العقود الماضية ، معلنا استعداده لاي تعاون ممكن مع طهران من اجل خفض التوتر في المنطقة.

كما اعلن عن شكره وتقديره الخاص مع الشعب الباكستاني لقائد الثورة الاسلامية والمسؤولين الايرانيين لاتخاذ مواقف صائبة ومبدئية في دعم شعب كشمير.

انتهى ** 2342