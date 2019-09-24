محادثات بين ظريف وموغريني حول الاتفاق النووي

وفي هذا اللقاء الذي جرى مساء الاثنين بالتوقيت المحلي لنيويورك تباحث الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول الاتفاق النووي وسبل الحفاظ عليه.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى نيويورك مساء الاثنين لمرافقة الرئيس روحاني في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة والتقى لغاية الان العديد من نظرائه من الدول الاخرى.

ويتضمن برنامج ظريف ايضا اللقاء مع المفكرين والنخب السياسية واجراء حوارات مع العديد من وسائل الاعلام الدولية.

من الجدير بالذكر ايضا ان الرئيس حسن روحاني كان قد وصل الى نيويورك امس الاثنين والتقاه لغاية الان في مقر اقامته؛ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء باكستان عمران خان.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الايراني كلمة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة يوم غد الاربعاء حيث توجه بمشروع للسلام في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز من دون تدخلات اجنبية في شؤونها.

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