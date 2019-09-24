انعقاد ملتقى دولي للمسلمين في روسيا بحضور مسؤولين ايرانيين

وحضر الملتقى من الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله محمد علي تسخيري المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية وابوذر ابراهيمي تركمان رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية وعضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية ورئيس المجلس الاعلى للاديان ومحمد علي رباني رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الثقافية في الرابطة.

كما حضر الملتقى الذي عقد في المسجد الجامع في موسكو اكثر من 500 من العلماء والشخصيات الدينية البارزة من 42 دولة اسلامية.

ومن المقرر ان يشارك آية الله تسخيري وابراهيم تركمان اليوم الثلاثاء في الملتقى الدولي "السلام في العالم الشامل" والذي سيقام بحضور مسؤولين وشخصيات سياسية ودينية من الدول الاسلامية للتحدث حول سبل وحدة وتضامن المسلمين لمواجهة مؤامرات اعداء الاسلام.

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