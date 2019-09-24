شركات جديدة تتطلع للاستثمار في ميناء جابهار

وفي مقابلة مع مراسل وكالة إرنا اليوم الثلاثاء، قال بهروز آقايي، إن ميناء جابهار، باعتباره أكبر ميناء في البلاد، مع موقع استراتيجي وإمكانية الوصول إلى المياه الدولية الحرة، يتميز بمكانة خاصة في التبادلات الإيرانية مع دول أخرى في المنطقة وقاعدة للقطاع الخاص المحلي.

وأضاف أن الميناء هو أفضل طريق عبور لدول المنطقة من حيث التجارة البحرية والبرية والأمن مع الدول الاعضاء في IORA و CIS ، وأفغانستان وآسيا الوسطى وقربه من موانئ عمان والمحيط الهندي.

وأكد المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان، على الوضع الخاص لميناء جابهار بالنسبةلرجال الاعمال، وقال إن ميل القطاع الخاص المحلي والأجنبي الى الحضور في ميناء شهيد بهشتي يدل على أن المستثمرين الإيرانيين والدول الأخرى يعتبرون هذا الميناء منفذا آمنا للاستثمار.

وذكر أن تقديم 29 طلبا استثماريا منذ بداية هذا العام وزيارة أكثر من 36 وفدا محليا وأجنبيا إلى ميناء شهيد بهشتي في جابهار هو مثال رئيسي على النظرة الخاصة للمستثمرين الايرانيين والاجانب لهذا الميناء.

وصرح آقايي: في العام الماضي، قام 150 وفدا ايرانيا واجنبيا بزيارة ميناء جابهار، حيث تم تقديم 65 طلبا استثماريا، وتمت الموافقة على 17 منها وتوقيع عقود .

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