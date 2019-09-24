رئيس البنك المركزي الايراني: فاعلية سلاح الحظر الاميركي تضاءلت

واوضح همتي حول مشاركته بالمؤتمر المصرفي العالمي الذي انطلق في الكويت امس الاثنين، أن العديد من محافظي البنوك المركزية لدول المنطقة أكدوا تقلص فاعلية سلاح الحظر الاميركي ضد ايران وأعربوا عن ارتياحهم لاستقرار الوضع الاقتصادي فيها.

وبيّن أن ورغم الضغوطات الاميركية والمناخ السائد فان أغلبية الدول المشاركة في المؤتمر أبدت رغبة بالتعاون المصرفي مع ايران باستثناء بلدين أحجما عن ذلك بسبب هذه الضغوطات وبدورنا نتفهم هذا الموقف.

وأشار الى مشاركة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج الفارسي ومصر والاردن وماليزيا في اعمال المؤتمر.

انتهى