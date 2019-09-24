لقد قطعنا خطوات كبيرة في الحصول على أسلحة استراتيجية

واضاف "غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي"، في إشارة إلى حضور العميد أمير حاتمي في جلسة تكتل المستقلين الولائيين اليوم الثلاثاء: وقال أن وزير الدفاع صرح أنه تم اتخاذ القرار لتعزيز القوة الدفاعية والحصول على اسلحة استراتيجية وتعميق الدفاع، وقد حققنا تقدما جيدا في كلا المجالين اليوم.

وأشار العميد حاتمي إلى بعض التقدم الحاصل في التصنيع التسليحي وفقا لخطة وزارة الدفاع لاربع سنوات، وأضاف، ان هذا التقدم يشمل قطاعات الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي والبحري والبري والهجوم الإلكتروني والأمن.

كما أشار وزير الدفاع، في ان البعض يعبر عن قلقه من تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية، بينما تنفق دول المنطقة مئات المرات أكثر من إيران على قضايا الدفاع، لذلك لا يمكن لإيران ان تقف موقف المتفرج وأن لا تتخذ أي إجراء.

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