٢٤‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٢:١٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83488653
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ايران تحصد فضية بطولة العالم لرفع الاثقال في تايلاند

ايران تحصد فضية بطولة العالم لرفع الاثقال في تايلاند

طهران / 24 ايلول / سبتمبر / ارنا - فاز الرباع الايراني "علي ميري" بالميدالية الفضية للوزن 89 كغم في مجموع النتر والخطف في بطولة تايلاند العالمية لرفع الاثقال 2019.

ونجح ميري في رفعة الخطف للوزن 89 كغم مسجلا 167 كغم، وفي رفعة النتر مسجلا 207 كغم ليسجل في مجموع الرفعتين 374 كغم ليحصل على الميدالية الفضية ويحل ثانيا في هذه المنافسات.

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