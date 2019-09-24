ايران تحصد فضية بطولة العالم لرفع الاثقال في تايلاند

بجنورد/ 24 أيلول/ سبتمبر/ ارنا – اعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق)، العقيد علي رضا مظاهري، عن ضبط طن واحد و526 كيلوغراما من أنواع المخدرات غالبيتها من الأفيون في المحافظة خلال الاشهر الستة الماضية لتسجل زيادة بنسبة 25 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.