٢٤‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٦:٠٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83488960
٠ Persons

مساعد وزير الصناعة:

ايران تحتل المركز الاول في مجال التنقيب عن المناجم في الشرق الأوسط

ايران تحتل المركز الاول في مجال التنقيب عن المناجم في الشرق الأوسط

طهران/ 24 ايلول/ سبتمبر/ارنا- قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة "خدا داد غريب بور"، انه وفقا لبرامج التنقيب التي وضعتها الحكومة الحادية عشرة في جدول اعمالها والتي تشمل على اكثر من 300 الاف كيلومتر خلال العام الحالي (بدأ من 21 آذار/مارس)، فان ايران احتلت المركز الاول في مجال التنقيب عن المناجم بمنطقة الشرق الاوسط.

واضاف "خدا داد غريب بور" اليوم الثلاثاء، في ملتقي تنمية نشاطات الاستكشاف الايرانية والاهتمام بالفرص والتحديات، فقد بلغ اجمالي حجم الاستكشاف في الحكومة الحادية عشرة حتي العام الماضي 270 الف كيلومتر مربع.

وبلغت حصة منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية (ايميدرو) 65 بالمائة من اجمالي مليون كيلومتر من المناطق الصالحة للتنقيب.

واعلن غريب بور استعداد منظمة ايميدرو لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاجراء عمليات التنقيب.

واضاف مساعد وزير الصناعة، انه وفقا للمعلومات المتاحة، يسد احتياطي خامات الحديد المتوفرة حاليا احتياجات البلاد على مدى 20 عاما ويتوقع الاكتفاء الذاتي للبلاد من النحاس والزنك على مدى الفترة ذاتها.

انتهى** 1453/أ م د

تعليقك

You are replying to: .
2 + 8 =