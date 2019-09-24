ايران تحتل المركز الاول في مجال التنقيب عن المناجم في الشرق الأوسط

واضاف "خدا داد غريب بور" اليوم الثلاثاء، في ملتقي تنمية نشاطات الاستكشاف الايرانية والاهتمام بالفرص والتحديات، فقد بلغ اجمالي حجم الاستكشاف في الحكومة الحادية عشرة حتي العام الماضي 270 الف كيلومتر مربع.

وبلغت حصة منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية (ايميدرو) 65 بالمائة من اجمالي مليون كيلومتر من المناطق الصالحة للتنقيب.

واعلن غريب بور استعداد منظمة ايميدرو لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاجراء عمليات التنقيب.

واضاف مساعد وزير الصناعة، انه وفقا للمعلومات المتاحة، يسد احتياطي خامات الحديد المتوفرة حاليا احتياجات البلاد على مدى 20 عاما ويتوقع الاكتفاء الذاتي للبلاد من النحاس والزنك على مدى الفترة ذاتها.

انتهى** 1453/أ م د