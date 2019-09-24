البحار الإيراني المحرر من الأسر يعود الى البلاد

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أعلن السبت عن إطلاق سراح البحار الإيراني "محمد شريف بناهنده" من أسر القراصنة في الصومال .

وكان باستقبال محمد شريف في مطار الامام الخميني ، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية والقنصلية حسين جابري انصاري والمدير العام لدائرة شؤون افريقيا بوزارة الخارجية آقا جعفري.

يذكر أن قارب الصيد، الذي كان محمد شريف بناهنده أحد بحارته، قد تم اختطافه في عام 2015 من قبل القراصنة قبالة سواحل الصومال، وعاد العام الماضي 4 من البحارة المختطفين إلى البلاد.

انتهى