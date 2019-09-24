ايران ضمن الدول العشر الاوائل في مجال الاثار التاريخية المسجلة عالميا

وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش ملتقى "طريق الحرير" العالمي اليوم الثلاثاء ، أضاف فیتن سوتوفسکی (Cvetan Cvetofski) ان اليونسكو تولي اهتماما بالغا للحفاظ على المعالم الطبيعية والثقافية للبلدان؛ مؤكدا ان أداء إيران كان على مستوى جيد جدا في هذا المجال.

وفي سياق آخر، وصف طريق الحرير بأنه أرضية ملائمة وفرصة هامة لتحقيق المصالحة بين الشعوب وتعزيز الحوار بين ثقافات جميع الدول الأعضاء وقال، "يمكن استخدام هذا الطريق للترويج لثقافات البلدان".

وأكد ان مدينة همدان (غرب) كانت تقع منذ القدم على مفترق الطرق الثقافية لطريق الحرير وما زالت تستطيع أن تلعب دورا خاصا في هذا المسار.

وفيما أشار الى إدراج 24 موقعا طبيعيا وثقافيا في إيران على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو حتى الآن، أكد ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام وتعزيز التخطيط في مجال الحفاظ على المعالم الطبيعية، والتاريخية، والثقافية في إيران.

وبدأ ملتقى "طريق الحرير" العالمي أعماله أمس الإثنين في همدان ويستمر حتى 29 من أيلول/سبتمبر الحالي.

ويشارك في الملتقى 40 شخصية أجنبية من 14 دولة وهي فرنسا وأوزبكستان وأذربيجان والصين وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان وبوتان وتركيا وسويسرا وقيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان ونيبال.

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