٢٤‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٣:١٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83489149
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لأول مرة فی ایران

عملية جراحية لإعادة بناء الوجه باستخدام التقنيات الحديثة

طهران / 24 ايلول / سبتمبر / ارنا – تم اجراء اول عملية جراحية لإعادة بناء الوجه بشکل کامل باستخدام التقنيات الحديثة في مستشفى شريعتي بطهران اليوم.

قال رئيس مركز البحوث وجراحة الفك والوجه في جامعة العلوم الطبية بطهران الدكتور" محمد بيات" ان هذه العملية اجريت على مريض يبلغ من العمر 35 عاما تعرض لحادث وعلى اثره تهشم وجهها بشكل كامل بحيث لايمكن ترميمه بواسطة عظام المريض .

واضاف انه باستخدام التقنيات الحديثة التركيبية وبرامج اعادة بناء الوجه و طابعة ثلاثية الابعاد تم تصميم وبناء وجه للمريض باستخدام تركيبات حياتية .

واكد الدكتور بيات على نجاح العملية بشكل كامل وقال انها المرة الاولى التي اجريت هذا النوع من العملية الجراحية في ايران.

انتهى**م م**   

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