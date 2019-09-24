٢٤‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٤:١٨ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83489197
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منتخب إيران للسباحة يحصد فضية المسابقات الاسيوية

منتخب إيران للسباحة يحصد فضية المسابقات الاسيوية

طهران/ 24 ايلول/ سبتمبر/ارنا- احرز المنتخب الوطني الايراني للسباحة، الميدالية الفضية في المسابقات الاسيوية التي تجري حاليا في الهند وتأهل إلى المرحلة النهائية.

وتمكن المنتخب الوطني الايراني في اليوم الاول للمسابقات الاسيوية من خلال تسجيل الرقم القياسي ۳:۲۸.۴۶من حصد الميدالية الفضية في مادة 400 متر.

وتأهل كل من علي رضا ياوري ومهدي انصاري ومتين بالسيني وعلي جعفري وبوريا رسايي وهم اعضاء المنتخب الوطني للسباحة الى المرحلة النهائية للمسابقات الاسيوية للسباحة في الهند.

واحتل الفريق الهندي المركز الاول من خلال تسجيل الرقم القياسي ۳:۲۳.۷۲ والمنتخب الوطني الايراني المركز الثاني من خلال تسجيل الرقم القياسي۳:۲۸.۴۶ والفريق الاوزبكستاني المركز الثالث.

انتهى** 1453**

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