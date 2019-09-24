مسؤول يعلن عن إصدار الحكم بالافراج عن الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو"

وفي تصريح له للمراسلين اليوم الثلاثاء أضاف راستاد، انه قد تم إصدار الحكم بالافراج عن السفينة ستينا إمبرو، لكن الملف القضائي لهذه القضية ما زال مفتوحا لدى قضاء مدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان-جنوب) من أجل تحديد مدى الخسائر.

وتابع، ان خبراء جهاز القضاء أصدروا الحكم باطلاق سراح الناقلة ستينا إمبرو بعد أخذ ضمانات من الشركة المالكة لهذه السفينة البريطانية.

وأوضح المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، ان هذه السفينة البريطانية ستغادر قريبا مياه الخليج الفارسي، لكن موعد مغادرتها يعتمد على إكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ذات السياق، أكد مساعد وزير الطرق، أنه يتعين على ناقلة النفط البريطانية دفع تعويضات لجهات أخرى بسبب انتهاكها للقوانين البحرية والتسبب في أضرار لهذه الجهات.

واعتبر راستاد، إطلاق سراح الناقلة البريطانية بأنه ليس بمثابة رد فعل مماثل من الحكومة الإيرانية؛ قائلا: ان الإفراج عن ستينا إمبرو سيأتي بعد الإنتهاء من كافة المراحل القضائية ودفع التعويضات.

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