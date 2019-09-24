نوبخت: الموازنة العامة للعام الجديد لا تعتمد على العائدات النفطية

طهران/24 أيلول/سبتمبر/إرنا- صرح رئيس منظمة التخطيط والميزانية "محمد باقر نوبخت"، انه بالنظر الى إعتماد سياسات الإقتصاد المقاوم، فان الموازنة العامة للعام الجديد (الإيراني-يبدأ من 21 آذار/مارس) لن تعتمد على العائدات النفطية؛ مضيفا ان هذه العائدات سيتم تخصيصها حصريا لإنجاز المشاريع التنموية.

وعلى هامش الإجتماع التاسع لمجلس الموازنة اليوم الثلاثاء، أضاف نوبخت: بناء على القرارات المتخذه، سيتم تخصيص العائدات النفطية لإنجاز المشاريع التنموية فقط وبالتالي ستنتقل الحكومة من سياسة نقل الأصول الرأسمالية الحكومية الى إمتلاك هذه الأصول.

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