اللواء سلامي : الاوربيون ينسبون اتهامات واهية ومن دون اي وثيقة الى ايران

وفي تصريح له على هامش ملتقى "محفل انس" لدورته الـ32 بمشاركة المحاربين القدامى في فترة الدفاع المقدس، اضاف اللواء سلامي : ان دول بريطانيا وفرنسا والمانيا طرحت مزاعم بان ايران هي المسؤولة عن الهجوم على منشات أرامكو؛ لافتا الى الحقيقة التي اكدت عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية من ان الاوروبين ايضا ليسوا افضل من الاميركيين؛ وقال : ان الاوربيين و وجهوا اتهاما واهيا وكاذبا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية من دون تقديم اي وثيقة وهي طبيعة الاوروبيين والاميركان.

وقال اللواء سلامي : اذا ما اردنا ان نقدم تعريفا دقيقا عن اوروبا وامريكا، هو ان تصريحات بعض الدول الاوروبية ولاسيما الدول الثلاث التي تقف في مقدمة الفتن ضد الشعب الايراني، وعلى غرار الامريكيين تحمل مفايهم لاساس لها من الصحة لان هؤلاء عموما ما يتفوهون بالكذب.

انتهى**2018/ ح ع **