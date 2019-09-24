موسوي : المعتدون مازالوا يقرعون طبول الحرب

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان موسوي ندد باستمرار عمليات قصف المناطق السكنية في اليمن بواسطة الطائرات الحربية السعودية ولاسيما الغارة الجوية التي استهدفت اليوم مدينة قعطبة في محافظة قاطع، وليلة امس مدن صنعاء والحديدة وصعدة حيث وقوع ضحايا مدنيين من ابناء الشعب اليمني بمن فيهم 7 اطفال.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن اسفه ازاء جرائم السعودية الاخيرة والتي تنفذ في ظل تزويد النظام السعودي بالسلاح الامريكي وعدد من الدول الاوروبية.

وقال موسوي : ان استمرار قصف المناطق السكنية من جانب السعودية وذلك رغم المبادرة التي اعلنتها حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء لوقف اطلاق الصاروخ والطائرات المسيرة على السعودية في مقابل وقف عمليات قصف اليمن والتي واجهت ترحيب المجتمع الدولي ايضا، يدل ذلك على ان المعتدين مازالوا يصرون على قرع طبول الحرب ومواصلة اخطائهم الستراتيجية في اختيار الهجوم العسكري ضد اليمن.

انتهى ** ح ع