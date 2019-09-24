المستشارة الالمانية تلتقي لأول مرة بالرئيس روحاني

وجرى اللقاء بين ميركل وروحاني اليوم بمقر اقامة الرئيس الايراني في نيويورك الذي وصل اليها امس الاثنين لحضور الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.

كما اجتمع رئيس الجمهورية، قبل هذا اللقاء برئيس وزراء باكستان عمران خان والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس وزراء اليابان؛ باحثا معهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

ويشكل ائتلاف السلام الذي اطلق عليه "الامل" و"مبادرة هرمز للسلام" احد محاور لقاءات ومباحثات الرئيس روحاني في نيويورك.

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